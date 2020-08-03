اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم نادي السد القطري، بغداد بونجاح، ضمن أبرز المرشحين للتشكيلة المثالية لرابطة أبطال آسيا 2018، وذلك من خلال تصويت أطلقه الاتحاد القاري عبر موقعه الرسمي الإلكتروني.

وتم فتح التصويت لاختيار أفضل مهاجم من بين ثمانية مرشحين يتقدمهم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، وهذا إلى غاية يوم الجمعة المقبل. وسيتم الإعلان يوم السبت المقبل عن التشكيلة المثالية التي اختارها الجمهور، والتشكيلة المثالية بحسب الإحصائيات.

وأبرز تقرير الاتحاد القاري إحصائيات هداف السد، بونجاح، خلال رابطة أبطال آسيا 2018، إذ سجل 13 هدفا محتلا المركز الأول بين المهاجمين الهدافين، وسدد 49 مرة من بينها 25 تسديدة على المرمى، محتلا المركز الأول بين المهاجمين، بالإضافة لصناعته ثلاثة أهداف.