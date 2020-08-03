حجز عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، زهاء 20 قنطارا من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك البشري وذلك في عمليتين متفرقتين، حسب ما علم اليوم الإثنين من خلية الاتصال لذات السلك.

وأكد المكلف بالإعلام لدى أمن الولاية، محافظ الشرطة فيطس ساعد بأن هذين التدخلين الإيجابيين جاءا على إثر تلقي عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لمعلومات "مؤكدة" مفادها قيام بعض أصحاب المذابح الصناعية بذبح وعرض للبيع دواجن بطريقة غير شرعية من شأنها أن تضر بصحة الإنسان.

وعلى إثر ذلك كثفت المصالح المعنية من عمليات البحث والتحري من خلال تشديد المراقبة وتفتيش الشاحنات ذات المواصفات المعروفة في نقل مثل هذه المواد الاستهلاكية، وأسفر ذلك عن حجز 20 قنطارا من اللحوم البيضاء (لحوم الدجاج).

وحجزت عناصر فرقة الشرطة القضائية أيضا 40 كلغ من أحشاء الدجاج غير الصالحة للاستهلاك البشري كانت على متن شاحنتي تبريد إحداهما كان جهاز التبريد فيها معطل بشكل كلي.

وبالتنسيق المشترك بين مصالح الأمن والمفتشية الولائية للبيطرة و كذا مديرية التجارة بالولاية، وضعت الكمية المحجوزة تحت تصرف حديقة الحيوانات التابعة لمنطقة المحافظة على تكاثر الصيد ببلدية عين معبد، وذلك بعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري، الذي أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وأنجزت المصالح المعنية ملفين قضائيين ضد المُخَالِفين على أساس نقل وعرض للبيع مواد غذائية لتغذية الإنسان فاسدة مع انعدام الوسم، وفقا لذات المصدر.