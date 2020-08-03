ألقت مصالح الشرطة لأمن دائرة عين الترك بأمن ولاية وهران اليوم الإثنين، القبض على شخصين مختصين في تهريب البشر إلى الضفة المقابلة في وقت حجزت فيه مبلغا ماليا من العملة الصعبة قدره 630 أورو .وموازاة مع ذلك أوقفت ستة أشخاص كانوا بصدد الإبحار في إطار الهجرة السرية.

وكان عناصر الشرطة يقومون بدوريات لتأمين إقليم الاختصاص فلفت انتباههم ستة أشخاص مشتبه فيهم كانوا يسيرون بشارع الجمهورية بعين الترك متجهين نحو الشاطئ مع العلم أن منهم من كان يحمل حقائب ظهرية، وبعد توقيفهم وإخضاعهم لعملية تلمس جسدي ضُبطت بحوزتهم مبالغ مالية من العملة الصعبة بقيمة 630 أورو.

وكشفت التحقيقات الأولية معهم أنهم كانوا بصدد الانطلاق في رحلة إبحار سرية من شاطئ "رأس فلكون" منظمة من طرف شخصين مهمتهما تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا مقابل مبلغ مالي مقدر إجمالا بما يفوق 200 مليون سنتيم.

وأسفرت التحقيقات المعمقة عن تحديد هوية المتورطين ومكان إقامتهما ليتم توقيفهما بعد ذلك بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك الذي رخص بتمديد الاختصاص. وتم إثرها تحرير إجراء قضائي ضدهما قدما بموجبه أمام العدالة حيث صدر في حقهما أمر إيداع.