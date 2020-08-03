أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الإثنين، عن توسيع بث القناة التعليمية العمومية السابعة "المعرفة" إلى القمر الصناعي نيل سات، وذلك لتمكين المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا (دورة 2020) من المراجعة والمرافقة البيداغوجية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القناة التعليمية العمومية السابعة "المعرفة" التي تبث على القمر الصناعي ألكوم سات 1، قد تم توسيع بثها إلى القمر الصناعي نيل سات وفق الترددات التالية: Nilesat 7 ،3 w ، frequence 11679 H ،DVB - S 27500. .

ودعت الوزارة المقلبين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا إلى الاستعانة بالحلول والتمارين المقدمة من خلال هذه القناة التعليمية. يذكر أن قناة "المعرفة" العمومية للتعليم عن بعد، والتي أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد على إطلاقها يوم 19 ماي الماضي، عبر القمر الاصطناعي الكوم سات-1، تعتبر أول قناة تختص في تقديم الدروس ومرافقتهم نفسيا.

وتقدم القناة دروسا تعليمية وتدعيمية وتمارين وحلولا ومرافقة نفسية للتلاميذ، وتجند ما يقارب 100 أستاذ ومفتش لتغطية مختلف الفضاءات الإلكترونية والبرامج التلفزيونية للقناة على غرار "مفاتيح النجاح"، وتتراوح مدة الحصة التعليمية من 30 دقيقة إلى ساعة وربع الساعة. وتتناول القناة 9 مواد مدرسة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط وكذا المواد المدرسة للمقبلين على امتحان البكالوريا والخاصة بست شعب.