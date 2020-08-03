كشفت سفارة الجزائر بأنقرة، اليوم الإثنين، عن تغيير مواعيد الرحلات المعلن عنها سابقا والمتعلقة بإجلاء الجزائريين العالقين بتركيا.

وأوضحت السفارة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن الرحلة الأولى ستكون يوم الجمعة 7 أوت 2020 على الساعة 17:35 بتوقيت مدينة إسطنبول، عوض الأربعاء 05 أوت.

بالإضافة إلى برمجة الرحلة الثانية يوم السبت 8 أوت 2020 على الساعة 17:35 عوض الخميس 06 أوت.

وأما الرحلة الثالثة ستنطلق يوم الأحد 9 أوت على الساعة 19:45.