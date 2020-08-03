قررت السلطات الولائية لوهران مؤخرا منع خروج قوارب النزهة إلى عرض البحر عبر إقليم الولاية لمدة 15 يوما قابلة للتجديد، حسبما علم اليوم الإثنين من مصالح الولاية.

وجاء هذا القرار باقتراح من مدير التنظيم والشؤون العامة، يضيف نفس المصدر، الذي أشار إلى أنه يأتي أيضا بناء على المرسوم التنفيذي رقم 20-168 المؤرخ في 29 جوان 2020 المتضمن تمديد الحجر الجزئي في إطار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا'' ومكافحته.

ولفت نفس المصدر إلى أن "أية مخالفة لهذا القرار تعرض صاحبها للعقوبات المقررة قانونا".