أحالت مصالح الأمن الولائي في البليدة، 870 ملفا على العدالة، لأشخاص ثبت خرقهم تدابير الحجر الصحي، و تحرير نحو 1500 مخالفة، ضد تجار لم يحترموا وزبائنهم إجراءات الوقاية الصحية.

وتم وضع نحو 50 مركبة ودراجة في المحاشر، كما عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، نحو 1050 قضية خلال شهر جويلية الماضي، تورط فيها أكثر من 800 شخص في قضايا الاتجار وحيازة ممنوعات ومواد مخدرة وارتكاب جرائم اقتصادية وفي المعلوماتية وضد الأشخاص ، تم بموجبها إيداع 213 شخص الحبس المؤقت . ب.رحيم