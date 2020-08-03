تسلمت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية بشار أمرية نيابية لسماع ستة أشخاص من بينهم مراسل جريدة "الخبر" بولاية بشار موساوي عبدالحليم وثلاثة أعضاء من المجلس الولائي وناشطين جمعويين.

وصدرت هذه الأمرية عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار بناءا على دعوى قضائية رفعها المجلس الولائي ببشار، طالبا من العدالة متابعة هؤلاء بتهم :"إهانة هيئة عمومية" و "القذف"، إستنادا إلى بعض المنشورات الفايسبوكية.

من جهة أخرى عجّت صفحات الفايسبوك المحلية بدعوات لحملة تضامن، سيما وأن جميع المتابعين بما فيهم أعضاء المجلس الولائي تركزت منشوراتهم على ضرورة تحرك المجلس الولائي لإنقاذ قطاع الصحة من التدهور الذي يعيشه سيما تسيير أزمة كورونا كوفيد ـ 19 أين شهدت ولاية بشار ولا تزال تسجل الوفيات بشكل يومي.