تعتزم وزارة التجارة إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل عملية إيداع العمليات الاجتماعية عن طريق الأنترنت بحسب ما كشف عنه المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري محمد سليماني.

وأوضح سليماني للإذاعة الجزائرية، أن العملية بسيطة وستسهل على المتعامل القيام بالعملية من مكتبه أو بيته في غضون ساعات يتلقى خلالها إلكترونيا أيضا شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التطبيق أواخر الشهر الجاري.

من جهة أخرى أعلن المتحدث عن تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية إلى نهاية سبتمبر المقبل، وذلك خدمة للمتعاملين الاقتصاديين بسبب الظروف المرتبطة بانتشار كوفيد19 .