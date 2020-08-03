يواصل منحى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد تنازله لليوم السادس على التوالي، حسب آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الإثنين.

وأعلنت ذات اللجنة تسجيل 507 إصابة بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يواصل عدد الإصابات اليومية انخفاضه منذ الثلاثاء الماضي (642 حالة).

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المصابة بالفيروس منذ بداية انتشار الجائحة في الجزائر أواخر فيفري الماضي إلى 31972 حالة.

من جهة أخرى، مازال عدد حالات الوفيات الجديدة مستقرا، حيث سجلت 8 وفيات خلال آخر 24 ساعة رفعت العدد الإجمالي إلى 1239 وفاة.

كما عرف عدد حالات الشفاء الجديدة ارتفاعا محسوسا بتسجيل 482 حالة، ما جعل العدد الإجمالي لحالات التعافي يبلغ 21901.