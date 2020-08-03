أمر، اليوم، قاضي الجنح بمحكمة تيبازة بإيداع شخصين اعتديا أمس على أعوان محافظة الغابات ببلدية الناظور في تيبازة الحبس المؤقت ، بعد مثولهما للمحاكمة في إطار إجراءات المثول الفوري، في انتظار محامتهما الأسبوع المقبل.

تعود حيثيات القضية إلى صبيحة أمس عند تعرض أعوان محافظة الغابات التابعين لإقليم الغابات بسيدي عمر، مقاطعة الغابات بشرشال إلى إعتداء من طرف أشخاص رميا بالحجارة، على مستوى المدخل الشرقي لحي بني عثمان المعروف ب"سور الروماني" بالطريق الوطني رقم 11، ببلدية الناظور، حيث تعرضت سيارة المصلحة التي كانت في مهمة رسمية إلى كسر المرآة الجانبية و ضربات على مستوى سطحها، قبل أن يباغت المعتدون السائق عن نزوله من السيارة والتهجم عليه بالسب و الشتم و التعدي جسديا.

و بعد إبلاغ الفرقة الإقليمية للدرك الوطني تم القبض على المعتدين بحلول الظهيرة من طرف عناصر الفرقة و فتح تحقيق حول التعدي، مع وضع الموقوفين تحت النظر قبل تقديمها اليوم للمحاكمة في إطار إجراءات المثول الفوري ،بحضور مصالح الغابات التي تأسست كطرف مدني ،ليقرر القاضي تأجيل المحاكمة للأسبوع المقبل وإيداع الموقوفين الحبس المؤقت.