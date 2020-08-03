خرج أنصار وفاق سطيف، اليوم الإثنين، في مسيرة احتجاجية بوسط المدينة احتجاجا على قرار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بحرمان النسر الأسود من المشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية الموسم المقبل.

وكان المكتب الفيدرالي قد قرر منح مولودية الجزائر حق المشاركة في أغلى المنافسات الإفريقية عوض وفاق سطيف، حيث يتساوى الناديان في عدد النقاط بـ37 نقطة في المركز الثاني وراء شباب بلوزداد البطل، إلا أن نادي عاصمة الهضاب العليا يتفوق على العاصميين في فارق الأهداف وفي المواجهات المباشرة.

وبررت "الفاف" قرارها بامتلاك "العميد" مقابلة متأخرة مقارنة مع وفاق سطيف، وهو ما زاد من حدة غضب أنصار "الكحلة والبيضاء" الذين اعتبروا أن الاتحادية اتخذت قرارها دون الاستناد إلى مادة قانونية.

وكانت "الترا أنفورنو" المشجعة للنادي السطايفي قد أكدت أمس مشاركتها في هذه الحركة الاحتجاجية تنديدا بـ" الممارسات الجهوية" للاتحادية الجزائرية –حسبها-، مطالبة السلطات بالتدخل لإرجاع حق الوفاق المسلوب في المشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية.