تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي ارهيو في غليزان من توقيف 08 أشخاص تورطوا في قضية جناية القتل العمدي وعدم التبليغ عن الجناية وكذا عدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر مع إخفاء عمدا شخصا يعلم أنه ارتكب جناية ومساعدته على الهروب والاختفاء بالإضافة إلى إخفاء أشياء وأدوات استعملت في ارتكاب جناية القتل والمشاركة من بينهم امرأتين.

الجريمة راح ضحيتها شاب في الثلاثين من عمره،وهذا بعد استقبال مصلحة الاستعجالات الطبية لشخص مصاب بعدة طعنات في أنحاء مختلف من جسمه أين لفظ أنفاسه الأخيرة،ليتم فتح تحقيق في القضية وتكثيف الأبحاث والتحريات التي مكنت من توقيف مقترفة الجريمة بالإضافة إلى شركائها. وبعد تقديمهم أمام العدالة، أودع اثنان منهم الحبس فيما تم وضع البقية تحت الرقابة القضائية.