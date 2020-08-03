صدر في الجريدة الرسمية الأخيرة مرسوم تنفيذي يتضمن منح مساعدة مالية بقيمة 30.000 دج لفائدة أصحاب بعض المهن المتضررة من آثار جائحة كورونا (كوفيد-19).

و يهدف هذا المرسوم، الموقع من قبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب بعض المهن المتضررة من جائحة كوفيد-19،حسب النص الصادر في الجريدة الرسمية رقم 44.

و أوضح ذات المصدر أن هاته المساعدة المالية تحدد بمبلغ 30.000 دج في الشهر، مضيفا أنها تدفع لمدة ثلاثة أشهر تعويضا عن الخسائر المرتبطة بفترة الحجر الصحي.

و حسب المرسوم، تمنح هاته المساعدة المالية بعد "تقييم دقيق" لوضعية كل فئة مهنية خلال الأربعة أشهر الماضية، مشيرا إلى أن هاته المساعدة لا تخضع للضريبة ولا لاشتراكات الضمان الاجتماعي.

كما أشار البيان إلى أن تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم سيتم بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية و الجماعات المحلية و المالية و العمل و التجارة.