أكد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، اليوم الاثنين، أن الانخفاض المسجل في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد ليس كبيرا، محذرا المواطنين من التراخي في اتخاذ التدابير الوقائية.

وقال فورار في تقييمه للحالة الوبائية المسجلة في الجزائر خلال أسبوع أنه "بالفعل تم تسجيل تراجع" في عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19، غير أن هذا "الفارق مقارنة بأسابيع سابقة ليس كبيرا ولا يعني أننا وصلنا لغايتنا"، داعيا إلى ضرورة "البقاء مجندين ويقظين لأن الفيروس ما زال موجودا".

وفي هذا الصدد، عبر الدكتور فورار عن "تفاؤله" خاصة مع تسجيل ارتفاع في عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء، مذكرا بأن الجزائر سجلت 482 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة والعدد الإجمالي للمتعافين بلغ 21.901 حالة.

كما اعتبر أن عدد الوفيات سجل "استقرارا" في الأيام الأخيرة أي ما بين 8 و10 حالات، داعيا بالمناسبة المواطنين إلى البقاء يقظين واحترام قواعد الحجر المنزلي والتدابير الوقائية العامة وخاصة الارتداء الإجباري للقناع الواقي.

من جهة أخرى، أكد الدكتور فورار أن الجزائر تسعى لأن تكون من الأوائل وفي الموعد لاقتناء اللقاح الخاص بفيروس كورونا كوفيد-19.

وأوضح فورار أن السلطات العمومية اتخذت قرارا "لنكون من الدول الأوائل في اقتناء اللقاح عندما يكون متوفرا على المستوى الدولي"، مشيرا إلى أن "الجزائر تتموقع وتسعى لتكون في الموعد لاقتنائه".

وأبرز الدكتور فورار في هذا الصدد أن 199 مخبر عبر العالم تعمل على تجهيز اللقاح لمعالجة المرضى من هذا الفيروس، مشيرا إلى أن 5 أو 6 مخابر "متقدمة" في هذا الشأن.