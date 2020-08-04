نطقت محكمة الوادي، مساء أمس الإثنين، بالبراءة في حق الناشط أيوب العزاوي، عن جنحة عرض منشورات في شبكة التواصل من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، وبغرامة قدرها 200 ألف دينار، عن جنحة إهانة رئيس الجمهورية.

وفور خروجه من المؤسسة العقابية وجد العزاوي في استقباله مجموعة من نشطاء الحراك حملوه على الأكتاف وهم يرددون شعارات الحراك منها "دولة مدنية ماشي عسكرية".

وقد وضع الناشط رهن الحبس المؤقت في 12 ماي الماضي عن الجنح المذكورة، ومثُل أمام المحكمة الإثنين الماضي حيث التمست النيابة في حقه 10 سنوات سجنا نافذة.