شرعت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الثلاثاء، في عملية هدم البنايات الفوضوية بحي المجاهد وجسر قسنطينة .

وحسب ما نشرته الولاية عبر صفحتها الرسمية في "الفايسبوك"، فإن عمليات الهدم جاءت بعد ترحيل العائلات إلى حي سمغوني بأولاد فايت واسترجاع القطعة الأرضية المدرجة في إطار إكمال إنجاز مشروع منفذ العناصر الجنوبي في مقطعه، بين الصفصافة جنوب بئر خادم نحو الطريق الوطني رقم 1.

ويهدف المشروع إلى فك الخناق على مستوى بئر خادم عين النعجة والمدخل الجنوبي للعاصمة .