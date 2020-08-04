سيعقد المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم الإثنين القادم 10 أوت 2020، بداية من الساعة العاشرة صباحا، اجتماعا بمقر الفاف بدالي إبراهيم.

وحسب بيان "الفاف" المنشور على موقعه الرسمي، سيركز جدول أعمال الاجتماع، على المصادقة على محضر جلسة 15 جويلية الفارط، وعلى عرض تقارير الرابطة المحترفة لكرة القدم، رابطة الهواة، رابطة ما بين الجهات، رابطة الكرة النسوية ورابطة كرة القدم داخل القاعة.

كما سيتم الاستماع خلال هذا الاجتماع حسب بيان "الفاف" إلى عروض مختلف اللجان، على غرار لجنة كأس الجزائر، اللجنة المالية والطبية ولجنة النزاعات.

وأضاف البيان، أنه سيتم أيضا تقديم مشروع المدرسة التقنية الوطنية بالإضافة إلى مشروع ورقة اللقاء الإلكترونية، وعرض التقرير المالي لعام 2019.