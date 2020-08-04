أحصى المدير العام لمحافظة الغابات علي محمودي اتلاف 32 ألف هكتار من الغابات كمعدل سنوي خلال العشرين سنة الفارطة وسجلت السنة المنصرمة 2019 اتلاف 23 ألف هكتار بينما بلغت هذه السنة لحد الآن تسعة آلاف هكتار.

وأضاف علي محمودي الذي نزل ضيفا هذا الثلاثاء على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى" إن 40 ولاية عبر الوطن تتضرر سنويا جراء الحرائق، وللتصدي لهذه الظاهرة قمنا بإعداد مخطط عملي يتضمن لجان عملياتية على مستوى كل ولاية أخذ يعين الاعتبار الإمكانيات والآليات التي تتوفر عليها جميع الدوائر والبلديات."

ولمواجهة سلسلة الحرائق قال محمودي:" إنه تم استحداث استراتيجية وطنية لمكافحة حرائق الغابات تتضمن جلب خبراء من الخارج كما تم التعامل مع الوكالة الجزائرية للأقمار الصناعية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة".

وأشار ضيف الصباح إلى توفر المحافظة على تطبيقات تسمح بتتبع الحرائق يوميا كما أن مصالحه تعمل بالاشتراك مع وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية على استحداث تطبيق لمتابعة الحرائق يعتمد على أرضية رقمية.

وأعلن محمودي عن مشروع مع منظمة الفاو في مجال الموارد الغابية الغير خشبية حيث سيتم تطوير ثلاثة أصناف نباتية وهي الصنوبر الثمري والحلحال والخروب وذلك بإنشاء ورشات للشباب في هذا المجال.