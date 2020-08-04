صنفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، كأفضل مدرب في العالم. وتجاوز زيدان مدرب ليفربول يورغن كلوب، الذي فاز تحت قيادته بالبطولة الإنجليزية للمرة الأولى منذ 30 عاما، وتخطى مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا.

وقاد زين الدين زيدان فريقه الملكي لتحقيق لقب الليغا الـ 34 في تاريخ النادي، عقب الانتصار (2-1) على فياريال. يذكر أن صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت، في وقت سابق: "توج زيدان بلقبه الثاني في الليغا كمدرب لريال مدريد، وهو لقبه الـ 11 خلال 209 مباريات، ما يعني أنه يتوج بلقب كل 19 مباراة