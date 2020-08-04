افتتح وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، اللقاء التنسيقي للجنة الوزارية للفتوى.

وأفاد بيان للوزارة على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك"، أن الاجتماع حضره رئيس اللجنة العلمية الأستاذ الدكتور جمال فورار وأعضاء من اللجنة الوزارية للفتوى، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية العلمية، بين اللجنة العلمية واللجنة الوزارية للفتوى.

وسيخصص الاجتماع لضبط الإشكالات والإجراءات، ووضع شروط فتح المساجد تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.