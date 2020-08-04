انتشل عناصر الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، جثة غريق بعرض البحر بأحد شواطئ بلدية بني صاف (ولاية عين تموشنت)، حسبما علم لدى ذات المصالح.

وتمت العملية بعد أكثر من 15 ساعة من البحث إثر الإعلان عن فقدان ذات الشخص بعرض البحر بشاطئ "مدريد" ببني صاف، مثلما أبرزه ذات المصدر. وقد سخرت مصالح الحماية المدنية ثمانية غطاسين و 11 عونا وزورق نصف صلب لمباشرة عملية البحث بعرض البحر.

وقد تم نقل جثة الضحية البالغ من العمر 15 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية لمدينة بني صاف مثلما أشير إليه.