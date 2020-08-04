هناك أكثر من 50% من السيدات معرضات للشد العضلي خلال الحمل، خاصة في منطقتي الظهر والساقين، إذ تعد من المشكلات المزعجة التي تظهر عادة في الشهور الأخيرة من الحمل.

ما هي أعراض الشد العضلي خلال الحمل؟

يظهر الشد العضلي بشكل مفاجئ في الساق أو أسفل الظهر، وإذا تكرر أو ظهر احمرار في هذه المناطق، يجب عليكِ التوجه إلى الطبيب لوصف العلاج المناسب.

وتعود أسباب الشد العضلي خلال الحمل إلى قلة تناول السوائل، نقص الفيتامينات، مثل الكالسيوم أو المغنيسيوم أو البوتاسيوم. زيادة وزن الحامل بشكل كبير.

نصائح مهمة لتقليل الشد العضلي خلال الحمل

تناولي الكثير من السوائل، وخاصة المياه، على الأقل 3 لترات مياه يوميًّا.

تناولي أكلات غنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الحليب والزبادي لاحتوائهما على الكالسيوم، والكنتالوب والموز لأنهما غنيان بالبوتاسيوم، والبروكلي والسبانخ والجرجير لأنها غنية بالحديد.

تناولي المكملات الغذائية خلال الحمل تحت إشراف طبيب، لتعويض جسمكِ عن الفيتامينات التي تنقصكِ. إذا اتبعتِ هذه النصائح، ستتخلصين بشكل كبير من هذه المشكلة، وهناك نصائح أخرى يمكنكِ تنفيذها للشعور براحة أكبر تعرفي عليها في السطور التالية.

عادة ما يحدث الشد العضلي في الليل أثناء النوم، وتشتكي الكثيرات من شعورهن بالشد العضلي في القدم والساقين، ولكن أحيانًا يحدث شد عضلي في منطقتي الظهر والبطن، ولكن يمكنكِ الاعتماد على 4 طرق طبيعية لتسكين الألم وفك الشد العضلي، سيساعدك على التخلص من الألم بسرعة، وهي التدليك أو الكمادات أو مكعبات الثلج أو خل التفاح. ‏

ويزداد الشد العضلي مع بداية الثلث الثاني في الحمل، وقد يستمر معكِ في الثلث الأخير أيضًا.. أشهر مشكلات الحمل في الثلث الثاني تظهر عدة مشكلات لكثير من الحوامل في الثلث الثاني من الحمل، فمع زيادة حجم الجنين وزيادة الوزن قد تبدأ الحامل في الشعور بآلام في الظهر، ومن المشكلات المتوقعة أيضًا نزيف اللثة وتغير في لون الجلد والشعور بالصداع.

ومع كل هذه المشكلات سيظل الثلث الثاني هو الجزء الأفضل في فترة الحمل، ولا يسعكِ سوى أن تتحلي بالصبر ومحاولة الاستمتاع وممارسة جدولكِ اليومي. أما مشاكل الحمل في الأشهر الأخيرة ، فعادة ما يظهر الشد العضلي فيه، بالإضافة إلى العديد من المشكلات الأخرى، منها التبول بشكل كبير والحموضة وتورم الأطراف وغيرها من المشكلات التي تحدث نتيجة لزيادة حجم الجنين، ولكن سرعان ما تزول هذه الأعراض بعد الولادة مباشرة أو بعدها بأيام.