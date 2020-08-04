تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمخيمات اللاجئين الصحراويين ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى خمس حالات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصحراوية اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للوقاية من وباء كورونا، الدكتور محمد سالم الشيخ ، قوله أنه "تم تسجيل حالة واحدة مؤكدة ليصل إجمالي الحالات إلى خمس حالات مؤكدة، منها ثلاث حالات تماثلت للشفاء، حالة تخضع للعلاج، حالة وفاة واحدة". وأضاف أنه توجد "ما يقارب 38 حالة مشتبه فيها عن طريق الفحص المخبري السريع، حين تم أخذ عينات مخبرية (بي سي إير) على دفعتين ما يقارب 50 حالة بين مشتبه به، أو حالات كانت على احتكاك مع آخر قد تعرض لنفس العوامل لمريض تأكدت إصابته بالفيروس" . وشدد الناطق الرسمي للآلية على أن "الوضعية الحالية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة واحترام الإجراءات الوقائية المطروحة والارتداء الإلزامي للقناع الواقي حفاظا على صحة المواطنين، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة".