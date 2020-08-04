أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ضرورة التزام المصلين وبشكل صارم بالإجراءات الوقائية ضد وباء كوفيد-19 بعد فتح المساجد خلال الأيام المقبلة.

وقال جراد خلال إشرافه رفقة وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على الانطلاق الرسمي للعمل بخدمات و منتجات الصيرفة الإسلامية على مستوى البنك الوطني الجزائري بالعاصمة أن" فتح المساجد لا يعني أن ننسى تواجد الوباء"، مضيفا إن "المسجد يجب أن يكون نموذجا لاحترام هذه الإجراءات الوقائية بما فيها احترام مسافات التباعد الاجتماعي و ارتداء الأقنعة الواقية ".

و أوضح أن "المساجد لا يجب أن تكون سببا لانتشار الوباء بل بالعكس لابد أن تكون سببا لتوقفه وذلك عن طريق الالتزام بالإجراءات الوقائية " . كما دعا المواطنين والمصلين إلى الحفاظ على هذه الأماكن المقدسة والحرص على نظافتها.