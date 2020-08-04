تصل غدا الأربعاء سفينة "لالة فاطمة نسومر"، إلى تركيا، وهي تحمل على متنها غاز طبيعي مسال، بعد انطلاقها من ميناء "أرزيو" غربي الجزائر، حسبما أوردته وكالة الأناضول التركية.

وبحسب معلومات من بيانات نظام تتبع السفن الدولية، فإن "السفينة التي انطلقت في الأول من أوت الحالي من ميناء أرزيو تواصل إبحارها قبالة السواحل اليونانية".

ومن المنتظر أن تصل السفينة التي تستوعب 144 ألفًا و888 مترًا مكعبًا إلى ميناء أرأيليسي في مرمريس بولاية موغلا جنوب غربي البلاد.