أعلن إيكر كاسياس حارس مرمى وقائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2010 اليوم الثلاثاء اعتزاله عن عمر يناهز 39 عاما.

وقال كاسياس عبر حسابه على "تويتر" اليوم الثلاثاء "الشيء المهم هو الطريق الذي تسير فيه والأشخاص الذين يرافقونك، وليس إلى أين يأخذك الطريق لأن ذلك يأتي بالعمل والجهد وحده"، وتابع "أعتقد أنه يمكنني القول دون تردد إن الطريق الذي سلكته هو الطريق الذي حلمت به.. شكرا".

وأنهى قائد ريال مدريد السابق فترة خمس سنوات قضاها مع بورتو البرتغالي بعد انتهاء عقده في جويلية الماضي. وتولى كاسياس منصبا في الجهاز الفني في بورتو بداية الموسم الماضي وكان ضمن تشكيلة الفريق الأول رغم عدم دخوله قائمة أي مباراة.