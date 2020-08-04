أشرف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، على مراسم تسليم السلطة وتنصيب العميد نور الدين قواسمية كقائد جديد للدرك الوطني، خلفا للّواء عبد الرحمان عرعار.

وحسب بيان وزارة الدفاع ، فإن الفريق وقف وقفة ترحم وخشوع على روح الشهيد "العربي بن مهيدي"، الذي يحمل مقر قيادة الدرك الوطني اسمه، أين وضع باقة من الزهور عند النصب التذكاري المخلد للشهيد، وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح قوافل الشهداء الأبرار.

واستهلت مراسم حفل التنصيب بتفتيش السيد الفريق لمربعات أفراد الدرك الوطني المصطفة بساحة العلم، ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي للقائد الجديد للدرك الوطني كما أشرف الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مراسم تسليم العلم الوطني.

وبعد التصديق على محضر تسليم السلطة، ألقى الفريق كلمة توجيهية، بثت إلى القيادات الجهوية ووحدات الدرك الوطني عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، ذكر فيها من جديد بالعناية التي يحظى بها سلك الدرك الوطني من قبل القيادة العليا، باعتباره أحد المكونات الرئيسية للجيش الوطني الشعبي. يضيف البيان.