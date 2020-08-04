بعد حوالي أسبوع من التراجعات المتتالية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، سجلت الجزائر ارتفاعا طفيفا في الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب ما كشفت لجنة رصد ومتابعة الجائحة في الجزائر، فقد تم تسجيل 532 إصابة جديدة، اليوم الثلاثاء (507 في اليوم السابق)، وهو أول ارتفاع في عدد الحالات اليومية منذ الثلاثاء الماضي.

وبهذا يتجاوز العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الجائحة في الجزائر، أواخر فيفري الماضي، حاجز 32 ألف إصابة بعد أن بلغ 32504.

كما أعلنت نفس اللجنة عن تسجيل 9 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19"، رفعت العدد الإجمالي إلى 1248 حالة وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغت 22375 حالة منها 474 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، فيما يتواجد 57 مريضا في العناية المركزة.