نقلت وسائل إعلام لبنانية وقوع انفجار قوي في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، فيما تداول ناشطون لبنانيون مقاطع فيديو تظهر قوة الانفجار.

ونقل عشرات المصابين إلى مستشفيات العاصمة، فيما أفاد صحافيون، أن الانفجار سمعت أصداؤه في كل أنحاء بيروت.

ولم يعرف سبب الانفجار ولا موقعه بالضبط، لكن مكتب وكالة فرانس برس في شارع الحمراء في وسط بيروت اهتزّ نتيجة الانفجار، وتحطم الزجاج في قطر كبير من أحياء العاصمة. ويشاهد دخان كثيف في سماء العاصمة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، باندلاع "حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، تردت أصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران".