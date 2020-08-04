حدث المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب) إرشاداته ليسمح لحكام مباريات كرة القدم بإشهار البطاقة الحمراء في حق اللاعب الذي يسعل متعمدا بالقرب من لاعب آخر أو مسؤول كروي، كما يتيح للحكام إشهار بطاقة صفراء للاعب كخيار آخر.

وقال المجلس، في بيان أوردته قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الثلاثاء، إنه لا ينبغي اتخاذ هذا الإجراء في المواقف التي يكون من الواضح فيها أن السعال وقع بشكل غير مقصود أو في حال وجود مسافة كبيرة بين اللاعبين.

وتابع البيان: "ولكن عندما تكون المسافة قريبة بشكل كاف لكي يتم اعتبارها مسيئة بشكل واضح, بوسع الحكم أن يتخذ هذا الإجراء."

وبعد توقف المباريات في غالبية البطولات قرابة ثلاثة أشهر بسبب تفشي "كوفيد-19"، استأنفت المنافسات وفق بروتوكولات صحية صارمة وبدون جمهور لمنع تفشي الفيروس، ومن المتوقع أن تستمر الأمور على هذا النحو في الفترة الأولى من الموسم المقبل على الأقل.