أوفد وزير الموارد المائية لجنة تحقيق وزارية لولاية ميلة وتحديد بمؤسسة الجزائرية للمياه وهذا على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها الولاية بعد انقطاع المياه يومي عيد الأضحى، و قبل ذلك .

اللجنة الوزارية كما علم من مصادر موثوقة ، يقودها المفتش العام بوزارة الموارد المائية، عاينت محطة المعالجة بعين التين، و ميلة ثم القرارم ،للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الأزمة.

و حسب المصادر ذاتها، فإن المفتش العام لم يكن راضيا على ما وقف عليه و التسيير الفوضوي الذي تسبب في الأزمة .

كما ختم المفتش العام للوزارة عمله بالاتصال بالأمينة العامة للولاية حيث استعرضا معا المشاكل المطروحة على مستوى الجزائرية للمياه.

و كانت احتجاجات كثيرة شهدتها القرارم قوقة و ميلة يومي العيد و بعدهما سببها أزمة المياه.