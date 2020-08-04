أكدت وسائل إعلام لبنانية أن محافظ بيروت أعلن العاصمة اللبنانية منطقة منكوبة عقب الانفجار الهائل الذي وقع مساء اليوم بالمدينة.

وقال المحافظ مروان عبود في تصريحات نقلتها قناة "أل بي سي" اللبنانية "بيروت منكوبة وهناك دمار كبير وما حصل غير مسبوق في لبنان".



وأشار نفس المتحدث "أننا فقدنا فريق إطفاء ولا ندري أين هم عناصره".



ووقعت إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات في محيط منطقة الكرنتينا والجوار، جراء الانفجار الذي وقع مستودع المفرقعات في مرفأ بيروت.

من جهتها نقلت "رويترز" عن تسجيل 10 قتلى جراء هذا الحادث في حصيلة غير نهائية.