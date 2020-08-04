استهلت سلة أوبك، المكونة من الأسعار المرجعية لـ 13 نفطا خاما منها الخام الجزائري (صحراء بلاند) شهر أوت الجاري عند مستوى 44 دولار، وفقا للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وأوضح ذات المصدر أن السلة المرجعية لأوبك، استقرت عند إل 44.02 دولارا في أول يوم تداول لها لشهر أوت بعد أن أنهت شهر جويلية المنقضي أي الجمعة الماضية عند 43.02 دولار للبرميل.

و يعتبر مستوى 44 دولار أعلى مستوى بلغه متوسط أسعار خامات اوبك منذ بداية أزمة سوق النفط التي تسبب فيها أساسا تداعيات وباء كورونا على الطلب العالمي على النفط إضافة إلى وفرة المعروض.

و من جهته، كان خام برنت تسليم أكتوبر، خام النفط المرجعي لبحر الشمال المدرج في سوق لندن و الذي يحدد وفقه سعر خام صحراء بلاند الجزائري، قد أنهى جلسة الاثنين عند 44.15 دولار مرتفعا ب 1.4 بالمائة أو 63 سنتا. وعلى مدار شهر يوليو تحسن خام برنت بأكثر من 5 بالمئة.

و خلال صبيحة هذا الثلاثاء تراجع خام برنت لبحر الشمال تسليم أكتوبر إلى 43.62 دولار بلندن، بانخفاض ب 1.20 بالمائة مقارنة بإغلاق أمس الاثنين.

و يأتي تداول الذهب الأسود عند مستوى 43 دولار و 44 دولار في ظل تطور الأزمة الصحية العالمية كوفيد-19 و مخاوف من آثارها على الطلب في الوقت الذي تواصل دول أوبك و حلفائها على رأسهم روسيا تطبيق اتفاق خفض الإنتاج المبرم في أفريل الفارط لدعم أسعار الخام.

ولأجل وقف الانخفاض الحاد الذي عرفته أسعار الذهب الأسود، قامت أوبك و حلفائها بخفض إنتاجها ب 9.7 مليون برميل في اليوم خلال شهري ماي و جوان و هو المستوى الذي تم تمديده إلى جويلية الفارط على أن تشرع في تخفيض قدره 7.7 مليون برميل يوميا بداية من أوت الجاري.