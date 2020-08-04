أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن وفاة مواطن من بين مجموعة تم توجيهها يوم 29 جويلية الماضي إلى مقر الأمن الحضري المنظر الجميل (الجزائر العاصمة) "بعدما ضرب رأسه على باب مدخل المقر بمحض إرادته".

وأوضح نفس المصدر أنه "بتاريخ 29 جويلية 2020 ، وفي إطار مهامها المتعلقة باحترام النظام العام والسكينة العامة، قامت مصالح أمن دائرة حسين داي التابعة لأمن ولاية الجزائر بتوجيه مجموعة من الأشخاص إلى مقر الأمن الحضري المنظر الجميل"، مشيرا إلى أن "أحد المواطنين ضمن هذه المجموعة قام في حدود منتصف الليل، بمحض إرادته ودون سابق إنذار، بضرب رأسه على باب مدخل ذات المصلحة، متسببا في تحطيم عازل الباب".

وأضاف المصدر أن المعني "وإثر الحادثة، فقد وعيه ليتم نقله فورا من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى سليم زميرلي بالحراش لتلقي العلاج، حيث خضع فيما بعد لعملية جراحية على مستوى الرأس".

وتابع بيان المديرية موضحا في هذا السياق أن مصالح الأمن الحضري "تلقت بتاريخ اليوم 04 أوت 2020 نبأ وفاته"، مؤكدا في ذات الوقت أن "كل معلومة تكميلية حول القضية تكون محل بيان من السلطة القضائية المختصة في التحقيق".