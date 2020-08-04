ألقت مصالح الأمن بعنابة ، اليوم ، القبض على قاتل الكهل جمال، البالغ من العمر 57 سنة صبيحة عيد الأضحى بحي وادي الذهب ببلدية عنابة .

و ذكرت مصادر عليمة أن عملية توقيف الجاني البالغ من العمر 29 سنة تمت بحي الصرول ببلدية البوني، بعدما أشارت في وقت سابق أن التوقيف تم بمنطقة سيدي عاشور ببلدية عنابة.

و كانت حادثة القتل التي وقعت غدرا في حق المرحوم الذي يشهد الجميع بطيبته و حسن أخلاقه قد هزت الرأي العام بالمدينة، و خدشت مشاعر الجميع في يوم تعظم فيه شعائر الله.