عنابة :القبض على قاتل جمال صبيحة العيد
مجتمع
4 أغسطس 2020 () - ز . ع
ألقت مصالح الأمن بعنابة ، اليوم ، القبض على قاتل الكهل جمال، البالغ من الغمر 57 سنة صبيحة عيد الأضحى بحي وادي الذهب ببلدية عنابة .
و ذكرت مصادر عليمة أن عملية توقيف الجاني البالغ من العمر 29 تمت بحي الصرول ببلدية البوني، بعدما أشارت في وقت سابق أن التوقيف تم بمنطقة سيدي عاشور ببلدية عنابة.
و كان حادثة القتل التي وقعت غدرا في حق المرحوم الذي يشهد الجميع بطيبته و حسن أخلاقه قد هزت الرأي العام بالمدينة، و خدشت مشاعر الجميع في يوم تعظم فيه شعائر الله.