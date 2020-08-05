الرئيس عون: كشف ملابسات ماحصل في أسرع وقت

أكد االرئيس اللبناني ميشال عون التصميم على السير في التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا. وقال عون مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن ومحاسبة المسؤولين والمقصرين وإنزال أشد العقوبات بهم وسنعلن بشفافية نتائج التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق. ودعا عون الهيئة العليا للإغاثة إلى تكثيف عملها لإجراء مسح شامل وتقديم التعويضات اللازمة.

نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين

قال محافظ بيروت مروان عبود اليوم الأربعاء لوكالة فرانس برس "أعتقد أن هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن". مشيراً إلى أنه يقدر كلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، بانتظار أن يصدر عن المهندسين والخبراء التقارير النهائية. وقال "نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر. إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها".

100 قتيل على الأقل

أعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح.

وقال كتانة في تصريح متلفز لفضائية "أل بي سي" اللبنانية الخاصة إن مستشفيات بيروت لم يعد لديها قدرة لاستيعاب تزايد أعداد الضحايا وأوضح أن عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 100 قتيل وأكثر من 4 ألاف جريح بعضهم لا يزال تحت الأنقاض.