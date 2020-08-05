تمكنت مصالح مجموعة الدرك الوطني بالطارف من توقيف 7 أشخاص يشتبه تورطهم في إضرام عديد حرائق الغابات التي تسببت في إتلاف عشرات الهكتارات من الغطاء النباتي وتفحم مواشي وخلايا نحل ببلدية عين كرمة ومنطقة سماتي التابعة لعاصمة الولاية، حسبما أفاد يوم الثلاثاء المكلف بالاتصال بالنيابة بذات السلك النظامي.

وأوضح الرائد جمال ناصري بأنه بناء على ورود معلومات بشأن أعمال إجرامية لهؤلاء المتسببين في إضرام الحرائق الذين من بينهم قاصر فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا مكن من تحديد هوية الأشخاص المشتبه بهم و المنحدرين من ولاية الطارف. وقد تم توقيف مجموعة أولى تضم 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و 44 سنة ببلدية عين كرمة الحدودية وتم اقتيادهم إلى مقر الدرك الوطني لاستكمال إجراءات التحقيق، حسب ذات المصدر.

وقد تم عرضهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح ببوحجار عن جرم "الحرق العمد للغابات الذي تسبب في خسائر في الثروتين الحيوانية والنباتية" والذي أصدر في حق ثلاثة منهم أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت مع وضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية فيما تم تسليم القاصر لأوليائه.

وتم توقيف الشخص السابع المشتبه تورطه في إضرام حرائق الغابات على مستوى منطقة سماتي وسيتم تقديمه "قريبا" أمام محكمة الجنح ذات الاختصاص، حسب ذات المصدر.

وقد تم إتلاف ما يقارب 300 هكتار من الغابات إضافة إلى ما يقارب 700 شجرة مثمرة وأكثر من 400 خلية نحل و21 كوخا بسبب حرائق الغابات المسجلة خلال الفترة الممتدة بين 31 يوليو و2 أغسطس الجاري عبر مختلف المواقع الغابية التابعة لهذه الولاية الحدودية.