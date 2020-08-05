ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات المخزون انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الخام الأمريكية على الرغم من أن المخاوف بشأن الطلب على الوقود حدت من المكاسب في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 على مستوى العالم.

وصعد خام برنت 31 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 44.74 دولار للبرميل بحلول الساعة الثامنة من صباح اليوم بتوقيت الجزائر. وارتفع العقد 0.6 بالمائة يوم الثلاثاء لأعلى مستوى إغلاق منذ السادس من مارس.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو ما يوازي 0.6 بالمائة إلى 41.96 دولار للبرميل. وأنهى العقد تعاملات يوم الثلاثاء مرتفعا 1.7 بالمائة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أواخر يوليو .

وبحسب بيانات من معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس إلى 520 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.

ومن المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء. كما أظهرت بيانات المصانع الأمريكية هذا الأسبوع تحسنا في الطلبيات، وهو ما يراه بعض المحللين على أنه يوفر تخفيفا للقلق بشأن المخاطر التي تواجه أي انتعاش.