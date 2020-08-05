أفاد الناطق الرسمي لوزارة الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، عن تسجيل إصابة مواطن جزائري بجروح طفيفة في انفجار بيروت.

وأكد ذات المتحدث، أنه لا يوجد أي مواطن جزائري ضمن ضحايا هذا الانفجار، مع تسجيل إصابة مواطن جزائري بجروح طفيفة، بحسب المعلومات المتوفرة للوزارة لحد الساعة.

وكشف بن علي شريف، عن تردد بعض المعلومات التي تشير لإمكانية تواجد مواطن جزائري آخر في أحد مستشفيات بيروت، لكن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها من السلطات الصحية اللبنانية.

مضيفا في ذات السياق، أن مصالح السفارة الجزائرية بلبنان في اتصال دائم مع السلطات اللبنانية لتأكيد الخبر والوقوف على آخر مستجدات الانفجار على أحوال جاليتنا في لبنان.

كما أكد الناطق الرسمي للوزارة، أن السفارة الجزائرية ببيروت تدخلت لتقديم يد المساعدة اللازمة لمواطنين جزائريين أصيب مسكنيهما بأضرار مادية إثر هذا الانفجار.

ليؤكد ذات المتحدث، أن مصالح السفارة ببيروت مجندة وفي تواصل مستمر مع أعضاء جاليتنا للاستجابة لأي طلب مساعدة قد يصدر منهم في هذا الظرف الصعب الذي تشهده لبنان الشقيقة.