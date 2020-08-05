كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين بالوسط "سنتيفي" سابقا، خليل بن عزوط لـ "الخبر" ، أن المؤسسة تكفلت لغاية الأسبوع الجاري، اعتبارا من شهر أفريل الماضي، بنقل 8264 مواطنا تم إجلاؤهم من مختلف دول العالم، بعد وضعهم بالفنادق التي استقبلتهم طيلة مدة الحجر الصحي.

وأضاف خليل بن عزوط، أن مؤسسة النقل للوسط، وضعت تحت تصرف هؤلاء المواطنين، الذين تم إجلاؤهم من أمريكا وإفريقيا وآسيا وأوروبا ودول عربية، 236 حافلة و 472 سائق، قاموا بنقلهم من فنادق بالعاصمة، وبومرداس وتيبازة وعين الدفلى، في نحو 30 رحلة، إلى عناوين سكناتهم بكل من ولايات الوطن، منذ الأيام الأولى من فترة الإجلاء وفرض تدابير الحجر الصحي .