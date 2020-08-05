أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر، أنه تمت برمجة رحلة جوية على متن الخطوط التونسية لإجلاء مواطنيها العالقين بالجزائر وذلك يوم الأربعاء 12 أوت 2020.

وحسب بيان السفارة، فإن السفارة تدعو المعنيين لتسجيل أسمائهم عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] وأضاف البيان، أنه يتوجب عليهم الاستظهار بالحجز الفندقي بأحد الفنادق المعدة للغرض والمنشورة بصفحة السفارة لقضاء الحجر الصحي الإجباري ومدته 7 أيام للذين يستظهرون شهادة تحليل PCR ولمدة 10 أيام للذين لم يتمكنوا من القيام بالتحليل المشار إليه.

وأكد البيان أن هذا الإجراء يطبق على كل المسافرين، دون استثناء، حتى ولو كان برفقتهم أبناء دون سن 12 سنة. و سيكون آخر أجل للتسجيل يوم الأحد 09 أوت 2020 على الساعة العاشرة صباحا.