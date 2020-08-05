أصيب عدد من المشاهير في لبنان وتضررت منازل آخرين، إثر الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، وعصف بأرجاء واسعة من العاصمة اللبنانية. ومن بين هؤلاء، كانت الممثلة نادين نسيب نجيم، التي قالت إنها تعرضت لإصابة أخضعتها لعملية استمرت ساعات.

ونشرت عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، مقطع فيديو يظهر دمارا كبيرا لحق بمنزلها في بيروت.

كما أصيبت المغنية دومينيك حوراني وابنتها ديلارا نتيجة الانفجار. و قال مشاهير آخرون إن منازلهم تعرضت إلى أضرار كبيرة في الكارثة التي دمرت نحو نصف بيروت.

وكتبت المغنية إليسا على "تويتر"، قائلة: "محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمد لله بخير، وإن شاء الله ما يكون في شهداء، وكل الجرحى يتعافو يا رب.. ! بيتي تكسر كلو بس مش مهم". ولحسن حظ راغب علامة، أنه لم يكن موجودا بمنزله لحظة الانفجار، الذي لا يبعد كثيرا عن المرفأ. "

ونشرت هيفاء وهبي " على "إنستغرام" ستوري"، تشرح الأضرار التي لحقت بمنزلها، حيث تحطمت واجهته الزجاجية ولم تكن المغنية اللبنانية موجودة وقت الانفجار، لكن مدبرة المنزل التي تعمل لديها أصيبت بجروح.