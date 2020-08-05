أكد مصدر أمني لـ"الخبر"، أن الجاني الذي كان وراء طعن شيخ طاعن في السن بحي زحاف بمدينة عزابة، قد ألقي عليه القبض متلبسا بالجريمة ويبلغ من العمر60 سنة من العمر، وحسب نفس المصدر فإن سبب الجريمة يعود إلى مشاكل عائلية بينهما.

ويضيف مصدرنا، أن الجريمة بلغ عليها مواطن وهو الأمر الذي ساعد مصالح الأمن على القبض على الجاني في مكان الجريمة والتحقيق جاري معه لتحديد الأسباب التي دفعت بالمشتبه فيه إلى ارتكاب هذه الجريمة التي اهتز لها الرأي العام المحلي.