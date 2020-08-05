النساء أكثر عرضة للإصابة بالسيلوليت ولسوء الحظ لا يوجد له علاج فعال، ولكن هناك طرقًا عديدة لتحسين المظهر الخارجي له حتى تشعرين بالرضا تجاه شكل جلدك.

الأماكن الأكثر عرضُة لظهور السليوليت

ينتشر السيلوليت في المناطق حول الفخدين وأسفل المعدة والأرداف، وعلي الرغم من أن غالبية الأشخاص الذين يعانون من السلوليت هم الأكثر وزنا فإن نسبة 9 من أصل 10 من النساء سيصبن به.

ما هو السيلوليت وما هي أسباب تكوينه؟

يظهر السيلوليت على الجسم نتيجة دفع الدهون الموجودة تحت الجلد للنسيج الضام، فتظهر الدمامل والنتوءات فوق الجلد، ويشبهها البعض بقشرة البرتقال، وتتفاوت درجات ظهور السيلوليت علي الجسم فقد تكون قليلة للغاية يمكن بالكاد ملاحظتها ويمكن أن تنتشر علي جميع أجزاء الجسم.

ترغب النساء اللاتي يعانين من السيلوليت من التخلص منه أو الحد من ظهوره بالرغم من أنها مشكلة طبيعية لا تلحق أي ضرر بالجسم.

تتعدد الأسباب المكونة للسيلوليت لذا يصعب تحدد عنصر أساسي، ومن ضمن هذه الأسباب ما يلي:

التجفيف إتباع نظام غذائي غير صحي بطئ عمليات الأيض عدم توافر النشاط البدني الكافي التغيرات في مستويات الهرمون زيادة نسبة الدهون العالية بالجسم التكوين الجيني أو الوراثي

من الأفراد الأكثر تعرضًا لظهور السيلوليت؟

النساء، الأفراد الذين لدى عائلتهم تاريخ مع السيلوليت، الأفراد الذين لديهم أسلوب حياة رتيب، المرأة الحامل، كبار السن حيث يفقد جلدهم بعضًا من مرونته والأشخاص الذين يعانون من فرط الوزن

النساء هن الأكثر عرضة لظهور السيلوليت عن الرجال

نظرًا لطبيعة تكوين جسد المرأة الذي يميل إلى وجود كثير من الدهون في المناطق بين الفخذين والأرداف مقارنة بالرجال فإنهن يكونوا أكثر عرضة لتكوين السيلوليت، وعلاوة علي ذلك فإن النساء اللاتي يعانين من نقص في النسيج الضام يكثر لديهم ظهور وانتشار السليوليت.

تأثير نمط الحياة علي السليوليت

لا يعي كثير من الناس حقيقة تأثر ظهور السيلوليت بنمط الحياة، فالأفراد النشيطة التي تعتمد أنظمة غذائية صحية نادرًا ما يظهر لهم سيلوليت حتى وإن ظهر فإنه يكون غير مرئي، أما الأفراد الذين يتبعون نمط حياة ملئ بالتوتر فيكونون أكثر عرضة لظهور السيلوليت، وتقلل ممارسة التمارين وإتباع نظام غدائي منتظم من انتشار وظهور السليوليت وحتى إنهما قد يمنعان ظهوره مطلقًا في بعض الحالات.

تساعد منتجات نيڤيا علي الحد من ظهور السليوليت

كريم شد البشرة Q10، فيرمينغ سليوليت جل، لوشن شد البشرة Q10

نصائح لتحسين مظهر السليوليت

لا تدع السيلوليت يصيبك بالإحباط، إليك بعض الأفكار والنصائح التي تساعد في الحد من ظهور السيلوليت حول منطقة الفخدين أو أي من أجزاء الجسم.

هناك أربع طرق لتقليل ظهور السيلوليت علي الجسم

استخدم فرشاة جسد جافة لتنشيط الدورة الدموية

شرب الكثير من المياه لترطيب خلايا الجلد قدر الإمكان

الاسترخاء- فقد ثبت أن الإجهاد والتوتر لهما تأثير سلبي علي السيلوليت

استخدام المنتجات التي تحسن من مظهر السيلوليت مثل: كريم جل السيلوليت وشد البشرة من نيڤيا، لتنعيم البشرة وتوحيد شكلها - لاحظي النتائج خلال أسبوعين فقط!

ما هي المنتجات التي يمكن استخدامها لتحسين مظهر سيلوليت الفخذين؟

بالرغم من عدم ابتكار كريم يخفي السيلوليت في الحال، إلا إنه مع توفير ترطيب ملائم وتقشير منتظم للجلد فإن ذلك قد يساعد على جعل السيلوليت أقل وضوحًا.

يفضل استخدام مقشر جيد مرة أو مرتين في الأسبوع على المناطق المتضررة كـ: مقشر الجسم سموث سانسيشين من نيڤيا، لتحفيز تجديد خلايا الجلد وإزالة أي خلايا ميتة قد تبرز من مظهر السيلوليت.

ويفضل كذلك استخدام مرطب مغذي للبشرة كـ: ميلك الجسم سموث سانيسيشن من نيڤيا، لإبقاء سطح الجلد ناعمًا وتقليل ظهور النتوءات.

خمس تمارين للحد من ظهور السيلوليت

تمرين الجسر: الاستلقاء علي الظهر وثني الركبتين ثم رفع الوركين بحيث يكون كل من الركبتين والوركين والصدر في خط موازي ومستقيم، مع الحرص على انقباض عضلات المؤخرة والإبقاء على هذا الوضع لمدة ثواني معدودة قبل النزول في اتجاه الأرض وتكرار التمرين.

قد يكون المساج هو الحل المناسب للتخلص من السيلوليت

يساعد تدليك المناطق المتضررة من السيلوليت علي تنشيط الدورة الدموية والجهاز اللمفاوي، الأمر الذي يساعد على إزالة السموم وتقليل تراكم السوائل في المنطقة المصابة، ولتحقيق نتائج مثالية احرص على استخدام زيت الجسم الملطف من نيڤيا.

ضرورة إتباع نظام غذائي صحي النصائح الغذائية للتحسين من شكل السيلوليت

احرص على تناول خمسة أنواع من الخضروات والفواكه يوميًا!

احرص أن يتضمن نظامك الغذائي تناول خمسة أنواع من الخضروات والفاكهة على الأقل للحصول على بشرة صحية والحد من ظهور السيلوليت.