يترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة اجتماعا وزاريا مخصصا لدراسة كيفيات و سبل تعويض المتضررين من حرائق الغابات و كذا الإمكانيات المسخرة لمواجهة هذه الظاهرة التي مست العديد من المناطق عبر الوطن.

و يحضر هذا الاجتماع وزراء كل من المالية و الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و الفلاحة و التنمية الريفية و السكن و العمران و المدينة إلى جانب المدراء العامين للغابات و الحماية المدنية.

و قال الوزير الأول في تصريح للصحافة قبيل انطلاق أشغال هذا الاجتماع أن "هذا الاجتماع سيخصص لبحث آخر تطورات الوضع المنجر عن حرائق الغابات التي مست السكان في بعض المناطق الريفية عبر الوطن و كذا بحث انعكاسات هذه الظاهرة على المحيط الريفي والساكنة ".

وأضاف السيد جراد "سنعكف أيضا خلال هذا الاجتماع على تقييم الخسائر المادية التي تسببت فيها هذه الحرائق (..) و الحمد لله لم تنجر عنها أية خسائر بشرية ".

و تابع "سنتحدث أيضا بحضور وزراء كل القطاعات المعنية عن الوسائل المتاحة حاليا لتسخيرها لمواجهة هذه الحرائق"، مؤكدا "توفر الوسائل للتقليل من حدة هذه الأزمة الظرفية".

و قال الوزير الأول أن إجراءات هامة ستتمخض عن هذا الاجتماع سيما تلك المتعلقة بالتعويضات المادية و المالية الخاصة بالمتضررين من هذه الحرائق التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.