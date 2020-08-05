تمكنت قوات الشرطة في غليزان على إثر عملية مداهمة لأوكار الجريمة على مستوى حي برمادية من توقيف جمعية أشرار متكونة من 08 أشخاص مختصة في الاعتداء على المواطنين،وهذا بعد بلاغ تلقته مصالح الأمن من مواطنة تطلب من خلاله النجدة بعد تعرض مسكنها للحرق والرشق بالحجارة بالإضافة إلى الاعتداء على حفيدها الذي كان موجودا بالمسكن.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى عين المكان و تمكنت من تحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم وتوقيفهم،وإنجاز ملف إجراء قضائي في حقهم قدموا بموجبه أمام العدالة عن تهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية و بث الرعب في أوساط المواطنين،والمشاجرة،وكذا محاولة الحرق العمدي لمسكن،وتحطيم ملك الغير،إلى جانب الضرب والجرح العمدي على قاصر بواسطة جسم صلب،وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي،والإخلال بالنظام العام،وكذا انتحال هوية الغير من شأنها قيد حكم في صحيفة السوابق العدلية.