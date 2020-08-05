تمكنت فرقة البحث و التحري تابعة لأمن ولاية ميلة اليوم من توقيف شخص خطير مطلوب لدى الجهات القضائية ،بحسب بيان لخلية الاتصال لأمن ولاية ميلة .الموقوف مطلوب في عدة قضايا إجرامية تتعلق بالمتاجرة و تهريب المؤثرات العقلية.

الشخص الموقوف يبلغ من العمر 30 سنة هو محل أمر بالقبض في قضية تهريب المؤثرات العقلية عبر الحدود الشرقية للوطن، و محكوم عليه بـ15 سنة سجنا نافذا بعد صدور أمر بالقبض عن محكمة ميلة.

و قد تم القبض على المتهم حسب البيان عقب تحريات و ترصد من قبل فرقة البحث و التحري ،ليتم توقيفه أمس الثلاثاء بمدينة ميلة ،و تقديمه أمام محكمة ميلة.