تمكنت فرقة البحث والتحري تابعة لأمن ولاية ميلة اليوم من توقيف شخص خطير مطلوب لدى الجهات القضائية، بحسب بيان لخلية الاتصال لأمن ولاية ميلة .الموقوف مطلوب في عدة قضايا إجرامية تتعلق بالمتاجرة و تهريب المؤثرات العقلية.

الشخص الموقوف يبلغ من العمر 30 سنة هو محل أمر بالقبض في قضية تهريب المؤثرات العقلية عبر الحدود الشرقية للوطن، و محكوم عليه بـ15 سنة سجنا نافذا بعد صدور أمر بالقبض عن محكمة ميلة.

و قد تم القبض على المتهم حسب البيان عقب تحريات و ترصد من قبل فرقة البحث و التحري ، ليتم توقيفه أمس الثلاثاء بمدينة ميلة ، وتقديمه أمام محكمة ميلة.